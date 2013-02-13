МОК хоронит самый древний вид

12 февраля в Лозанне исполком МОК предложил исключить из программы Олимпиады-2020 все виды спортивной борьбы. На включение претендуют бейсбол, софтбол, карате, роликовый спорт, сквош, спортивное скалолазание, вейкбординг и ушу.

Об исключении одного из 26 видов спорта было известно заранее. Среди кандидатов значились бадминтон, пинг-понг, тхэквондо и хоккей на траве. Борьба в этот список попала буквально накануне открытия. Однако именно она и оказалась за бортом.

Антиолимпийское решение вызвало небывалый резонанс во многих странах. Решение МОК демонстрирует банальное незнание истории Олимпийских игр. Уму непостижимо, как можно оставить Олимпиаду без состязаний, проводившихся ещё с античных времён?! Да и в программе современных Олимпиад борьба значится с 1896 года.

Российские спортивные чиновники во главе с министром Виталием Мутко заявили, что они шокированы и хотели бы услышать объяснения по этому вопросу. Ведь таким образом МОК намерен лишить РФ и другие постсоветские республики медалей и тем самым увеличить их число у спортсменов из других стран.

Поводом для негативного решения исполкома могла стать и политика Международной федерации спортивной борьбы (FILA). МОК не раз критиковал её президента Рафаэля Мартинетти за частые изменения правил и систему судейства, неоднократно становившуюся причиной скандалов, что, разумеется, шло во вред зрелищности соревнований.

Окончательное решение будет принято на 125-й сессии МОК в Буэнос-Айресе в сентябре 2013 года.