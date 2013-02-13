Мясо мёртвого осла может добраться до России

В Европе разгорается неслыханный «мясной» скандал. Английские и французские бюргеры обнаружили, что вместо качественной говядины им подсовывают дешёвую второсортную конину. А возможно – ослятину.

Некондиционное мясо найдено в фастфуде и полуфабрикатах, продающихся в крупнейших торговых сетях Англии и Франции. Предварительное расследование показало: конина и ослятина поставляются из Румынии. Недавно там запретили гужевой транспорт – и местные жители спешно забивают сотни тысяч рабочих лошадок. Дальше в дело вступают мошенники международного масштаба. Мясо мёртвых ослов перепродаётся через кипрские офшоры и под видом говядины поставляется крупнейшим европейским производителям.

Казалось бы, Россию мясной скандал коснуться не должен. Де-юре поставки говядины из Румынии в страну запрещены. На деле в отечественные магазины вливается изрядный поток контрабандного мяса из Восточной Европы. Оно идёт в Россию через Украину и Польшу – в Калининград. К тому же поддельную говядину могут централизованно закупать работающие в стране европейские торговые сети. Одну из них – французскую – готовятся проверить чиновники Роспотребнадзора. Чем обернётся это расследование – бог весть. Не исключено, что уши дохлых румынских ослов давно продаются под видом говядины и в России.