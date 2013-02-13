Огромный астероид пройдёт впритирку с Землёй

На следующий день после выхода этого номера нашей планете будет угрожать реальная опасность. 15 февраля на расстоянии всего 17 тыс. км от Земли пройдёт гигантский астероид весом 130 тыс. тонн. Впрочем, по мнению учёных Американского космического агентства (NASA), человечество в этот раз отделается лёгким испугом.

Учёные успокаивают – столкновения с нашей планетой не будет. По мнению экспертов NASA, встреча Земли с подобными астероидами происходит раз в 40 лет, а столкновение намного реже – один раз в 1200 лет. К тому же астероид может пройти от Земли чуть дальше первых расчётов – 27 тыс. км.Но по космическим меркам это всё равно ничтожная величина. Достаточно сказать, что расстояние от нашей планеты до Луны равно 384 тыс. км. Поэтому астрономы и простые люди на территории от Восточной Европы до Австралии смогут увидеть небесное тело в обычный бинокль.

Любопытно, что примерно на такой высоте над Землёй вращается несколько сотен искусственных спутников. Однако специалисты уверены, что вероятность их столкновения с астероидом тоже очень мала. Тем не менее вызывает опасения размер астероида. Современные учёные считают, что если случится невероятное и он всё-таки врежется в Землю, то разрушения будут огромны. Высвободится энергия, эквивалентная взрыву 2,4 млн. тонн тротила. Такое количество взрывчатки может уничтожить всё на сотни и даже тысячи квадратных километров вокруг места падения.