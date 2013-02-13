Хлеб оказался врагом человечества

Американские врачи доказали: современный человек практически перестал мыслить из-за употребления покупного пшеничного хлеба. Они призывают вернуться к чистому выращиванию пшеницы и выпекать хлеб в русской печке.

По словам учёных, в последние несколько десятков лет современный человек умственно деградирует. Чаще всего это проявляется в неспособности сосредоточиться на решении конкретной задачи. Даже придумали специальный термин – «затуманенный мозг». По их мнению, во всём виноват покупной хлеб, который изготавливают из пшеницы, содержащей генно-модифицированный новый белок – глиадин. Именно он является причиной постоянной усталости и появления лишнего веса. Действие глиадина схоже с опиатами, влияющими на определённые рецепторы мозга и пробуждающие у людей больший аппетит. Соответственно человек потребляет большее количество калорий в день. Учёные предлагают покупать только пшеницу не генно-модифицированных сортов, выращенную без применения химических удобрений.

В связи с новыми исследованиями для России открывается блестящая перспектива. На модифицированные сорта и удобрения у российских фермеров просто не хватает денег, а русская печка идеальна для выпечки хлеба по температурным параметрам.