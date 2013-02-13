Астрологи советуют китайскому генсеку не ездить в Москву

10 февраля в Китае начался год Водяной Змеи. По мнению астрологов Поднебесной, наступающие времена принесут немало потрясений. Поэтому лучше сидеть дома и не высовываться. А новому руководителю страны Си Цзиньпину лучше весь год не ездить в Москву – особенно осенью.

Всё дело в том, что вода в Китае традиционного символизирует страх, в отличие от огня – символа радости и оптимизма. Поэтому товарищу Си не советуют соваться и в Евросоюз. Китайские предсказатели считают, что ЕС находится на грани краха, и визит генсека в Брюссель негативно скажется на его здоровье. Словом, сиди и не отсвечивай. А лучше поезжай за океан – в Вашингтон. Понятно, что после прочтения таких пророчеств кажется, что они написаны во всемогущем Госдепе США.

Впрочем, это всего лишь подозрения. К тому же американцам тоже досталось от «всевидящих» китайских астрологов. Они напомнили заокеанским партнёрам, что именно в год Змеи Япония атаковала Пёрл-Харбор (1941 год) и террористы таранили башни торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке (2001 год). Так что расслабляться не стоит. Тем более нынешняя Змея будет на редкость ядовита: биржевые индексы будут двигаться быстро и коварно.

В России любят читать китайские гороскопы, но не особо им верят. Так что в наступившем году хоть Водяной, хоть Огненной Змеи Си Цзиньпина с радостью примут в Кремле.