Потомки семьи Геббельса владеют миллиардами

Всем известна судьба главного нацистского идеолога доктора Геббельса. 1 мая 1945 года он вместе со своей женой Магдой покончил жизнь самоубийством. Также были умерщвлены их шестеро детей. Однако сын Магды от первого брака – 23-летний немецкий лётчик Харальд Квандт – остался жив. В то время он находился в английском плену в Ливии, в ставшем недавно знаменитом городе Бенгази.

После развода Магды с первым мужем Харальд жил вместе с ней в семье Геббельса. Поэтому неудивительно, что тот считал его своим сыном.Перед самоубийством Геббельс отправил пасынку предсмертное послание: «Вероятно, не останется никого, кроме тебя, кто бы мог продолжить традицию нашей семьи». Магда тоже оставила письменное завещание: «Будь верен! Верен себе, верен народу и верен своей стране!»

После войны приёмного сына Геббельса, несмотря на то что он воевал на фронтах Греции, Франции, Италии и России, никак не наказали. Его родной отец Гюнтер Квандт тоже был признан непричастным к преступлениям гитлеровского режима. Поэтому он с чистой совестью продолжил семейный бизнес –при нацистах Гюнтер создал огромную промышленную империю.Он владел долями в заводах BMW,а другие его предприятия выпускали оружие марки «маузер» и зенитные снаряды. На заводах семьи Квандт трудились более 50 тыс. военнопленных, узников концлагерей и мирных граждан, угнанных в Германию.

Всё это и унаследовал пасынок Геббельса.По данным западных информагентств, сегодня потомки Харальда совместно владеют состоянием не менее чем 6 млрд. долларов.Причём семья никак не скрывает своё происхождение.