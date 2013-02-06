В Якутии продолжаются поиски водоплавающего динозавра

Осенью прошлого года «АН» уже писали о таинственном якутском озере Лабынкыр, в котором научная экспедиция МГУ при помощи эхолота обнаружила несколько подводных объектов. Самой большой из них имеет длину 10 метров – причём радары зафиксировали, что он двигается.

Тогда учёные предположили, что это не что иное, как живое существо, которое было названо Несски (по аналогии со знаменитым лох-несским чудовищем Несси). Впрочем, прямых доказательств существования якутского динозавра найдено не было.

И вот новую экспедицию на это озеро, находящееся недалеко от полюса холода, предприняли исследователи Русского географического общества (РГО).В начале февраля руководитель подводного отряда РГО Д. Шиллер погрузился на дно этого одного из самых холодных водоёмов мира. Любопытно, что при температуре воздуха минус 42 градуса ниже нуля вода в озере не замёрзла. По необъяснимым причинам она прогрелась до плюс двух. Это тоже большая загадка.

До этого момента никто и никогда не погружался в глубины загадочного незамерзающего якутского озера (глубина до 80 метров). Ранее его исследовали только при помощи эхолота и зонда. Так что этот рекорд может войти в Книгу рекордов Гиннесса. Впрочем, пока, кроме рекордного погружения, учёным не удалось зафиксировать существование в Лабынкыре древних животных. Распространённое ранее некоторыми СМИ сообщение о находке на дне озера огромной челюсти динозавра оказалось обычной «уткой». Поиски Несски продолжаются.