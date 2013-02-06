Через пятилетку ДНК победит рак

Как сообщает английская пресса, в этом году в Лондоне начнутся исследования, с помощью которых учёные надеются в течение 5–10 лет полностью победить рак. И поможет им в этом расшифровка ДНК.

На словах метод выглядит очень просто – для лечения этого смертельного заболевания будет достаточно расшифровать ДНК раковых клеток любого больного. Это даст возможность составить индивидуальный курс лечения для каждого человека. В результате рак из смертельного приговора уже через несколько лет может превратиться в обычное хроническое заболевание. Это позволит изменить жизнь всего человечества. Причём учёные утверждают, что уже близки к решению этой проблемы. По их словам, они смогут существенно продлить жизнь пациентов, которые вскоре вообще забудут про рак. По словам специалистов – это не фантастика. Впрочем, подобные заявления постоянно звучали и раньше. А проблема лечения рака так и не решена до сих пор.