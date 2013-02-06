Гонки на собачьих упряжках становятся национальным видом спорта

Популярность гонок на собачьих упряжках растёт в России невиданными темпами. По словам главы Карелии А. Худилайнена, в республике наблюдается большой приток граждан, желающих заниматься гонками и разводить хаски и лаек. Причём из-за этой страсти граждане страны переезжают в Карелию на постоянное место жительства.

Дело дошло до того, что республиканские власти уже готовы подать заявку на включение этого вида спорта в программу Олимпийских игр.Впрочем, эта идея не нова – до 1933 г. такие соревнования были уже олимпийскими. А сейчас они очень популярны не только в Карелии, но и в других северных регионах страны.

На днях в Архангельской области стартовала экспедиция на собачьих упряжках под названием «Окно в Сибирь и Русскую Арктику».Три упряжки, состоящие из сибирских хаски, пройдут за пять дней около 250 километров. Ранее такие длительные путешествия зимой в области не проводились. Подобные гонки были лишь на Чукотке.

Чтобы ещё более популяризировать данный вид спорта, в апреле этого года знаменитый русский путешественник Фёдор Конюхов собирается пройти на собачьих упряжках от дрейфующей базы «Барнео» до Северного полюса. А оттуда в августе вернуться на юг Гренландии.В экспедициибудет участвовать однасобачья упряжка из 12 животных и двух запасных собак. В Гренландии к ним присоединятся ещё 14 хаски и лаек.