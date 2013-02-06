Портянки победили носки

Объявленная министром обороны С. Шойгу война портянкам сошла на нет. Тыл Вооружённых сил просто физически не сможет закупить в течение года 3,5 млн. пар носков и организовать их ежедневную стирку. Под напором тыловиков Шойгу сдался.

«Министр приказал исключить портянки как элемент вещевого имущества военнослужащих в течение этого года. Но пока это нереально. Закупить сразу такую большую партию носков разных размеров и организовать их ежедневную стирку невозможно», – рассказал «АН» офицер Тыла Вооружённых сил.

«Те военнослужащие, которые ходят в ботинках «берцах» и носках, вынуждены сами стирать их вечером и сушить. При этом носки быстро изнашиваются. Конечно, не все ходят в «берцах». Многие ещё носят сапоги, а с носками это невозможно», – говорит он.

По мнению сержанта морской пехоты Дениса Решилова, «носки, которые нам выдавали, отвратительного качества. Постоянно приходилось просить родителей привезти новые. Казённых хватало на неделю максимум».

По словам офицера, руководство Тыла ВС «вроде бы сумело убедить министра не спешить отменять портянки и сохранить их на несколько лет. Говорят, министр сдался».

Также, как стало известно «АН», новый министр отказался закупать транспортные самолеты АН-140 и Ан-70. Хотя последний уже планировался к серийному запуску на новом заводе в КАПО им. Горбунова. Пока Минобороны профинансирует только постройку второго лётного экземпляра в Киеве. Между тем АН-70, по мнению экспертов, жизненно необходим армии.