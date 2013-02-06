Арабские шейхи съели наш рис
№ 5(347) от 07.02.2013 [ «Аргументы Недели » ]
Цены на российский рис бьют рекорды. За два месяца они подскочили на треть. Обычный дешёвый рис отечественного производства теперь стоит столько же, сколько импортный азиатский.
Причина подорожания – волнения на Ближнем Востоке. Дело в том, что в арабских странах традиционно потребляют круглозёрный рис. Крупнейшие поставщики – Китай, Индия, Вьетнам – его практически не выращивают. Там предпочитают другие сорта, длиннозёрные. До прошлого года потребности шейхов в круглозёрном злаке обеспечивал Египет. Но теперь стране фараонов не до сельского хозяйства. По всему Египту продолжаются столкновения исламистов и их противников. В таких условиях – пирамиды бы сохранить.
В результате оголодавшие шейхи бросились скупать российский круглозёрный рис. В прошлом году его экспорт увеличился в 11 раз – и превысил 200 тыс. тонн. А урожай не вырос. Как и в 2011 г., кубанские аграрии собрали 1,05 млн. тонн. Последствия очевидны: из-за дефицита российский рис бешено растёт в цене. К весне он может вовсе исчезнуть из магазинов. Любителям риса придётся довольствоваться длиннозёрными сортами, импортированными из Азии.
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