Арабские шейхи съели наш рис

Цены на российский рис бьют рекорды. За два месяца они подскочили на треть. Обычный дешёвый рис отечественного производства теперь стоит столько же, сколько импортный азиатский.

Причина подорожания – волнения на Ближнем Востоке. Дело в том, что в арабских странах традиционно потребляют круглозёрный рис. Крупнейшие поставщики – Китай, Индия, Вьетнам – его практически не выращивают. Там предпочитают другие сорта, длиннозёрные. До прошлого года потребности шейхов в круглозёрном злаке обеспечивал Египет. Но теперь стране фараонов не до сельского хозяйства. По всему Египту продолжаются столкновения исламистов и их противников. В таких условиях – пирамиды бы сохранить.

В результате оголодавшие шейхи бросились скупать российский круглозёрный рис. В прошлом году его экспорт увеличился в 11 раз – и превысил 200 тыс. тонн. А урожай не вырос. Как и в 2011 г., кубанские аграрии собрали 1,05 млн. тонн. Последствия очевидны: из-за дефицита российский рис бешено растёт в цене. К весне он может вовсе исчезнуть из магазинов. Любителям риса придётся довольствоваться длиннозёрными сортами, импортированными из Азии.