Брянские врачи получат по миллиону

Возможно, устав от постоянного дефицита врачей, брянские власти решили раскошелиться. Губернатор области Н. Денин пообещал заплатить каждому молодому брянскому врачу, согласившемуся переехать на работу в село, по миллиону рублей.

Понятно, что на такое заманчивое предложение откликнется немало городских специалистов. Так что в областном центре может усилиться и без того немаленький дефицит кадров. Поэтому городские власти решили не отставать от губернатора и тоже хорошо простимулировать работников «пилюли и скальпеля». В скором времени каждый иногородний врач, решивший переехать в Брянск, будет получать жилищный сертификат на миллион рублей.Правда, для того чтобы им воспользоваться, необходимо будет отработать пять лет в лечебных заведениях города.

Подобные меры материального поощрения медиков используют не только в Брянской области. В соседней Смоленской губернии власти пообещали молодым врачам выплатить дополнительные «подъёмные». Их размер может составить от 200 до 500 тыс. рублей. А в Магадане для привлечения врачей будут оплачивать их обучение в медицинских вузах.