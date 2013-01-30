Сирия осталась без российского десанта

Минобороны по неизвестным причинам отменило широко разрекламированную высадку десанта на берег Сирии в рамках учений. Об этом «АН» сообщил источник в российском Генеральном штабе.

Ранее с помпой военное ведомство заявляло, что «корабли Объединённой межфлотской группировки ВМФ России в ходе совместных манёвров в Восточном Средиземноморье отработают действия морского десанта у побережья Сирии. Отдельной темой учений станет отработка действий российского десанта в обратном порядке – погрузка личного состава и техники на корабли с побережья».

Ни официальные, ни неофициальные причины отмены ключевого эпизода учений не объявлялись. Воды в рот набрали и замначальника Генштаба генерал-полковник А. Постников,и замначальника Главного штаба ВМФ контр-адмирал Л. Суханов, находящийся на борту крейсера «Москва», которые командуют учениями.

Даже на встрече с президентом В. Путиным ни министр обороны С. Шойгу, ни начальник Генштаба В. Герасимов, которые упомянули, что основной этап учений завершён, не сказали ни слова об отмене десантирования.

Разгадка не в неумении наших морпехов и десантников «выйти» на берег и вернуться обратно. Скорее всего, опять вмешалась большая политика.