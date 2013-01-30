К 2017 году на «Авроре» починят носовое орудие

Став министром обороны, Сергей Шойгу пока большей частью исправляет имиджевые ошибки своего предшественника. Среди таких решений – предложение вернуть легендарный крейсер «Аврора» в состав ВМФ.

Ещё 1 декабря 2010 года приказом Сердюкова «Аврору» вывели за штат и оставили за ней статус музея. На символе революции проводились разудалые вечеринки и пьянки питерской «элиты». Нынешний «чрезвычайный» министр обороны решил вернуть всё обратно и не только зачислить «Аврору» в штат, но и поставить корабль на ход. Причём не просто имплантировать в старый корпус современные двигатели, а восстановить паровые машины. Специалисты-корабелы и историки центрального военно-морского музея уже изучают возможности выполнить это непростое задание. Последний ремонт на «крейсере Революции» был ещё в советское время – в 1987 году.

Большинство моряков и простых жителей Питера сходятся во мнении, что символ российской истории и русского флота достоин того, чтобы вернуться в строй. Лишь бы деньги на его ремонт не уплыли в глубокие карманы жулья.

Оппозиция живо интересуется вопросом – будет ли приведено в рабочее состояние знаменитое носовое орудие «Авроры», известное как самое разрушительное оружие в истории человечества.