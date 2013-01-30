Двойник русского пришельца Алёшеньки оказался гуманоидом

На днях стали известны первые результаты обследования двойника российского инопланетянина Алёшеньки из Кыштыма, найденного в Чили. Он получил название «Пришелец из пустыни Атакама», или просто Малыш, так как имеет маленький рост – около 20 см. В отличие от нашего гуманоида, бесследно исчезнувшего в 2002 г., чилийскую находку удалось подвергнуть всестороннему обследованию. О начале эксперимента наша газета писала ещё осенью прошлого года.

Уфология удалось получить уникальные результаты. Об этом сообщил известный американский исследователь пришельцев доктор Стивен Грир.Тельце «человечка» подвергли компьютерной томографии и просветили рентгеновскими лучами. Благодаря этим исследованиям специалисты получили трёхмерное изображение двойника Алёшеньки. Удалось увидеть его внутренние органы: лёгкие и систему, напоминающую сердечную структуру. Теперь совершенно точно ясно, что скелет существа не похож на любые известные останки людей и на абортированный 20-недельный человеческий плод. Но в то же время этот гуманоид – разумное человекоподобное существо.

Также С. Грир утверждает, что ему удалось получить образцы ДНК Малыша, которые «в настоящее время изучаются одним из ведущих генетиков мира». По его словам, результат этого анализа займёт не менее двух месяцев, а может, и больше. Это странно – ещё в начале ноября прошлого года уфолог уверял всех, что, скорее всего, к январю он уже будет готов. «АН» продолжат внимательно следить за экспериментом.