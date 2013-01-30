В Новосибирске уродился «лошадиный носорог»

На днях работники зоопарка Новосибирска приняли необычное пополнение. У семейства тапиров родился детёныш. Внешне эти млекопитающие напоминают свиней, но их ближайшими родственниками являются лошади и носороги.

Тапиры обитают в Южной Америке и считаются древнейшими животными. Достоверно известно, что они появились на Земле 55 млн. лет назад, и с тех пор их облик почти не изменился. Пара удивительных млекопитающих попала в Новосибирск недавно. Два года назад животных привезли в Сибирь из разных стран – Германии и Швеции.

Это первые роды молодой пары «свиноносорогов». У папы Дилана и мамы Данки появился «маленький» тапирчик, вес новорождённого – 7 килограммов. Ему пока не дали имени, но, несмотря на это, малыш чувствует себя прекрасно. Любопытно, что роды прошли прямо в павильоне, где содержатся животные. Так что посетители зоопарка могут увидеть, как красавица мама кормит своего полосатого первенца. А полоски у него на загляденье – они ярче, чем у детёнышей диких свиней. Впрочем, уже через полгода они исчезнут. После того как малыш окрепнет, его передадут в другой зоопарк. «АН» надеются, что на новом месте у него всё будет хорошо.