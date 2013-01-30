В Красноярске должникам пива не нальют

Необычный способ борьбы с должниками и неплательщиками придумали сибирские приставы. Для их розыска решено привлечь любителей пива.

Управление федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю давно использует нетрадиционные методы для розыска алиментщиков, любителей не платить штрафы или банковских должников. Основным способом до сих пор было размещение фотографий «уклонистов» в местных газетах, где также сообщалось, сколько и кому эти граждане задолжали. Это давало свои результаты. Во-первых, прославиться на весь город мало кому хотелось. А во-вторых, когда знакомые узнавали, что их приятель не платит по счетам, то многие сообщали о его местонахождении приставам.

Но в службе приставов решили не останавливаться на достигнутом. С февраля фотографии неплательщиков появятся на бирдекелях – картонных подставках под пивную кружку. Кроме портрета там будут указаны имя и фамилия должника и телефон, по которому можно связаться со службой приставов.

Владельцы многих кафе с энтузиазмом восприняли такую инициативу. Если человек не платит за воспитание своего ребёнка или жульничает с кредитом, то и в кафе он вполне может попытаться выпить на халяву. А теперь лицо потенциального злоумышленника всегда будет перед глазами бармена.