Минобороны всмотрелось в проблему жилья
№ 4(346) от 31.01.2013 [ «Аргументы Недели » ]
Минобороны наконец-то начало реально решать проблему жилья для военнослужащих. Замминистра Р. Цаликов публично пообещал, что «в 2013 году мы должны обеспечить всех, кто встал в очередь до 1 января 2012 года».
По данным Цаликова, на 1 января 2013 года в жилье нуждались 82,4 тыс. военнослужащих, из которых 28 тысяч уже рассматривали извещения на получение жилья. Всего в прошлом году договоры социального найма заключили 49 тыс. военнослужащих. Очередь сократилась до 33 тысяч.
Однако в течение года встали в очередь ещё 24 тысячи. Но им квартиры светят уже после текущего года. Эти практически не афишируемые данные Цаликов привёл на встрече с членами Комиссии по обеспечению жильём военнослужащих общероссийской общественной организации «Офицеры России» во главе с её председателем президиума А. Цветковым.
В свою очередь Цветков предложил создать постоянную рабочую группу из военнослужащих-очередников и представителей Минобороны. Замминистра милостиво согласился: «подберите для неё несколько человек, в том числе и уже получивших жильё. Время от времени её состав будем обновлять, чтобы она не забюрокрачивалась».
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