МВД закупает самые мощные шокеры. Оппозиция в панике

МВД официально объявило, что закупает самые мощные электрошокеры. Всего-то 6809 штук на общую сумму 56,76 млн. рублей.

Заказ на автономные искровые разрядники (шокеры) АИР-107У, в том числе дистанционного действия, размещён на сайте госзакупок. Сотрудники полиции поясняют, что «электрошоковые устройства в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации входят в состав специальных средств, которые состоят на вооружении в органах внутренних дел».

Любопытны технические характеристики АИР-107У. Максимальное напряжение искрового разряда всего-то не более 120 тыс. вольт. Если ударить таким шокером в течение секунды, то это неминуемо вызовет болевые ощущения, судороги и потерю ориентации. Полторы секунды – потеря равновесия и падение тела бедного испытуемого. А если увлечься и продержать полицейскую «электроигрушку» 3 секунды – полная потеря ориентации и сознания.

Оппозиция в панике. Теперь всех сотрудников полиции надо научить отсчитывать три секунды. Иначе хоть на митинг не выходи.