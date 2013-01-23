Из Перми повеяло голландским колоритом

В центре Перми изо льда построили маленькую Голландию. Каток, горки и ледяные скульптуры – всё здесь посвящено европейскому королевству, ведь 2013-й объявлен Годом голландской культуры в России.

На городской эспланаде расположился целый квартал ледяных домиков с двускатными крышами, вырос тюльпановый лес, появились ветряные мельницы и эскадра «Летучих Голландцев» – только не призрачных, а вполне осязаемых. Ледяная ловушка «Подсолнухи Ван Гога» превратилась в символическое место. Пермяки облепили подсолнухи монетками и «обременили» новогодними пожеланиями. Можно сказать, что Нидерланды в Перми «сохранили лицо». Ледовая версия королевства площадью 1,4 га (не считая катка) вобрала в себя все основные черты настоящей Голландии.

Пермские чиновники второй год подряд рьяно трудятся над организацией ледового городка. Ничего удивительного, ведь сити-менеджер города Анатолий Маховиков по профессии строитель: как строить подчинённых и города, знает не понаслышке. Департамент культуры, начиная с декабря, днюет и ночует в пермской Голландии. Ещё бы! Более 100 скульпторов со всей России и ближнего зарубежья трудились над этим масштабным проектом. Результат налицо – за январь городок и каток посетили более полумиллиона человек. Население Перми, кстати, около миллиона. Поглядеть на пермское чудо едут даже из соседних регионов.

На территории городка проводились ледовые шоу и цирковые выступления, работал уличный театр. Сейчас «Ледяная Голландия» зажила в несколько успокоенном ритме. Впрочем... покой пермской Голландии только снится. Если позволит погода, ледовый городок будет радовать пермяков ещё весь февраль.