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У США проблемы с головами

№ 3(345) от 24.01.2013 [ «Аргументы Недели » ]

У США проблемы с головами

Жуткая история произошла в аэропорту Чикаго за несколько дней до Рождества. Её детали просочились в прессу только в конце прошлой недели. Таможенники чикагского аэропорта в результате просвечивания рентгеновскими лучами багажа, прибывшего из Рима, обнаружили в нём 18 человеческих голов.

Более всего таможню поразило то, что головы были аккуратно и с любовью упакованы в трёх контейнерах. Причём к каждой голове прилагалась карточка с указанием имени человека и причиной его смерти. Однако сопроводительные документы итальянский отправитель оформил неправильно – он забыл указать место назначения жуткой посылки. Любопытно, что именно это и послужило формальной причиной для ареста страшного груза.

Арестованные головы были отправлены на хранение в морг. Там они будут находиться до тех пор, пока власти не проведут следствие. На сегодняшний день удалось установить, что первоначально головы были отправлены не называемой пока организацией (тайна следствия) в Италию из США для проведения «научных экспериментов».Затем после всех необходимых анализов и процедур итальянцы отправили груз с «человеческими образцами» обратно за океан. Якобы для кремации. Но забыли указать адрес назначения. Удивительно, если бы не эта оплошность, то о «расчленёнке» никто бы не узнал.

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