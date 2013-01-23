Копейка не отпразднует 500-летие
№ 3(345) от 24.01.2013 [ «Аргументы Недели » ]
Центробанк прекратил чеканить копейку. Монета, появившаяся при Иване Грозном, не дотянула всего пару десятков лет до 500-летнего юбилея. Вдобавок в ЦБ отказались от производства пятикопеечных монет.
Причина прекращения чеканки проста: мелкие монеты больше никому не нужны. Их не заказывают банки и не используют в магазинах. При этом производство мелочи обходится бюджету в нешуточные суммы. Копейка стоит в 47 раз больше номинала, пять копеек – в 14 раз. В общем, экономическая необходимость в очередной раз победила исторические традиции. Осталось понемногу изъять мелкие монетки из обращения, и копейка исчезнет. Возможно – навсегда.
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