Копейка не отпразднует 500-летие

Центробанк прекратил чеканить копейку. Монета, появившаяся при Иване Грозном, не дотянула всего пару десятков лет до 500-летнего юбилея. Вдобавок в ЦБ отказались от производства пятикопеечных монет.

Причина прекращения чеканки проста: мелкие монеты больше никому не нужны. Их не заказывают банки и не используют в магазинах. При этом производство мелочи обходится бюджету в нешуточные суммы. Копейка стоит в 47 раз больше номинала, пять копеек – в 14 раз. В общем, экономическая необходимость в очередной раз победила исторические традиции. Осталось понемногу изъять мелкие монетки из обращения, и копейка исчезнет. Возможно – навсегда.