Соотечественникам будет проще вернуться домой

Госдума приняла в первом чтении законопроекты, упрощающие порядок получения российского гражданства участниками госпрограммы переселения в РФ соотечественников и членов их семей, а также – детьми, проживающими за границей, у которых один из родителей является гражданином России.

- Мы должны продолжить курс на добровольное переселение соотечественников на территорию России, – заявил глава правительства Дм. Медведев, встречаясь с лидерами думских фракций в день обсуждения законопроектов в Думе.

После вступления правительственного закона в силу участникам программы не потребуется для получения российского гражданства 5-летний стаж непрерывного проживания на территории РФ, равно как вид на жительство, подтверждение наличия законного источника средств к существованию и владения русским языком.

– Программа действует с 2006 года, – напомнил замминистра регионального развития Ю. Осинцев, представлявший законопроект. По его словам, её реализация набирает темп.

В 2006–2008 годах в Россию переехало чуть более 8 тысяч человек, в 2011-м – уже свыше 31,5 тысячи человек, а в 2012-м – более 63 тысяч соотечественников. К 2015 году их число должно увеличиться до 100 тысяч.

Согласно законопроекту, ребёнку, один из родителей которого – иностранец, не нужно будет его согласие для приобретения гражданства РФ.При этом отмечается, что вопрос об отмене требования о получении согласия родителя-иностранца настойчиво ставится организациями и частными лицами из числа соотечественников, проживающих за рубежом. «Имеется целый ряд широко известных конфликтов, при урегулировании которых фактор наличия или отсутствия у ребёнка российского гражданства сыграл первостепенную роль», – отмечается в пояснительной записке к документу.