В Волгограде на Святки Василиск спас Кроша

На Святки в импровизированном зоопарке волгоградского Свято-Духова монастыря поселили 8-месячного оленёнка по имени Крош. Его появление там считают маленьким рождественским чудом.

Всё дело в том, что оленёнок едва не погиб в первые же дни своей жизни. Он угодил в ловушку-петлю для зайца и до полусмерти удушился. Нашли его местные жители, в хозяйстве которых была корова. Так что для маленького страдальца каждый день была порция парного молочка. Но когда оленёнок окреп, встал вопрос о новом доме. Сначала его хотели поместить в зоопарк, но затем отдали в Свято-Духов монастырь на попечение иеромонаха Василиска (Саяпина).

Сейчас в зоопарке монастыря проживает около 30 видов птиц, 10 из которых занесены в Красную книгу. Иеромонах Василиск, ухаживающий за ними, дом для оленёнка отыскал быстро. Часть птиц улетели в тёплые края, и новому постояльцу обустроили просторный вольер, где летом живут журавли. К весне у него появится своё отдельное жилище.

Излюбленные лакомства нового подопечного – морковка, яблоки, картошка, капуста и зелёное сено. Крош совсем не похож на дикого зверя – людям доверяет, видимо, потому что те спасли его от гибели. Посмотреть на дружелюбного лесного жителя с удовольствием приходят все посетители храма при монастыре и жители Волгограда.