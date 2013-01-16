Инопланетяне зачастили в нашу страну

Число инопланетян, посетивших Россию в прошлом году, несколько выросло по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводятся в ежегодном исследовании, подготовленном специалистами по паранормальным явлениям и НЛО.

По данным уфологов, в 2012 г. ими было получено 70 сообщений об обнаруженных над Россией НЛО (265 по всему миру). Это больше, чем в 2011 году. Пик налётов инопланетян на нашу страну пришёлся на самое начало прошлого года. Причём это было заранее спрогнозировано специалистами. Чаще всего «зелёные человечки» посещали Подмосковье, Краснодарский и Алтайский края.

Любопытно, что уфологии зафиксировали не только увеличение количества НЛО, но и их качественное изменение. Возрос процент дискообразных, треугольных (в 1,2 раза) и испускающих лучи света объектов. К тому же гуманоиды стали чаще приземляться на нашей родине. Их цели пока не понятны экспертам. Впрочем, по официальным данным, никакого вреда России они пока не принесли.

А вот в США пришельцы уже покуролесили. В прошлом году в Техасе недалеко от города Котулла местные нефтяники заметили, что по ночам у них пропадает часть сырой нефти. Чтобы поймать воров, работники разместили камеры наблюдения. Они и зафиксировали НЛО, ворующий нефть в полной темноте.

Вполне возможно, то же самое происходит и в России. По данным Росстата, нефти добывается всё больше, а вот денег в карманах простых граждан не прибавляется. Чтобы прояснить наконец этот важный вопрос, уфологии намерены продолжать свои наблюдения и в наступившем 2013 году.