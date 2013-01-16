Воспитательниц детских садов научат отстреливаться

После жуткой бойни в городке Ньютаун (США), где молодой американец расстрелял 26 маленьких школьников и их учителей, сотни граждан этой страны записываются на стрелковые курсы. Причём прежде всего научиться хорошо стрелять намерены учителя и воспитатели детских садов.

Все эти люди хотят быть в состоянии защитить своих учеников и воспитанников в случае повторения страшной трагедии. Людей не останавливает даже возможность потери собственной карьеры – во многих учебных заведениях США запрещено иметь в классах оружие. Однако в некоторых штатах это возможно. К примеру, в Огайо каждая школа имеет право сама решать, должна ли быть у учителя кобура с кольтом. Поэтому там на курсы по стрельбе уже записалось более 900 учителей.

А в Техасе на подобные бесплатные курсы не попасть – мест нет. Там даже воспитательницы детских садиков хотят получить право на скрытое ношение оружия. Подобные стрелковые курсы для преподавателей организовываются и при полицейских академиях в других штатах. Это и понятно – захочешь жить, научишься не только менять подгузники, но и стрелять без промаха.