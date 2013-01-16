На Алтае посчитают манулов и снежных барсов

В 2013 г. учёные-зоологи намерены провести большую исследовательскую работу на Алтае. Туда в самом начале года на поиски снежного барса отправилась специальная экспедиция. Цель – исследовать динамику численности популяции ирбиса и выявить браконьеров. А затем в Алтайском заповеднике начнутся поиски дикого кота – манула.

Пока это хищное краснокнижное животное в заповеднике замечено не было. Сейчас известно, что манулы обитают на соседних с ним территориях – в Горном Алтае, Туве, Бурятии и Забайкальском крае.К сожалению,в последние десятилетия из-за массового использования петель и капканов для охоты на зайцев и лисиц их численность на территории России уменьшилась. Тем не менее, по словам специалистов, популяция этой дикой кошки в Горном Алтае начала восстанавливаться. Сейчас там насчитывается не менее

350–400 манулов. Возможно, появились они и на территории заповедника. Примерно та же судьба постигла и снежных барсов – в конце прошлого века из-за браконьерства их популяция сильно сократилась. По данным WWF России, сейчас в Горном Алтае проживает приблизительно 30 этих хищников. Однако пока их точное число неизвестно – экспедиция вернётся домой лишь в конце месяца. Одновременно ирбисов ищут в Восточных Саянах в Бурятии. Учёные предполагают, что там тоже может обитать немало этих красивых животных. Всего же на территории России насчитывается не более 80–100 снежных барсов. В ос­новном они сконцентрированы на юге Красноярского края, в Туве и Горном Алтае.