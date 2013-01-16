Сталин возвращается в Грузию

После того как грузинский президент М. Саакашвили проиграл парламентские выборы, в Грузии стали восстанавливать памятники И. Сталину. В последние годы правления Миши они были демонтированы по всей стране. Зачастую такая «война с монументами» сопровождалась массовыми протестами местного населения. Летом 2011 г. в селе Земо Алвани (Восточная Грузия) на митинг против демонтажа бюста Сталина собралось около 200 человек.

Но теперь всё изменилось. Сначала бюст Иосифа Виссарионовича вернулся на своё родное место – в село Земо Алвани.Причём сделано это было 21 декабря – в день рождения «вождя всех народов». Местные жители с радостью встретили возвращение «великого сына Грузии». Сотни человек пришли почтить память Сталина и погибших во Вторую мировую войну.

А сразу после Нового года бюст Сталина восстановили и в селе Акура (всё та же Восточная Грузия). Этот памятник также был демонтирован несколько лет назад. Однако он был спасён от полного уничтожения и сохранён местными жителями. По словам сельчан, у Сталина были повреждены нос и лоб. Но грузины отреставрировали его на собственные средства, а затем получили разрешение на новое открытие памятника от местных властей.

Похоже, на этом история с возвращением вождя на родину не закончится. Недавно стало известно, что граждане Грузии уже собирают подписи за восстановление памятника Сталину в центре города Гори. Ранее этот огромный монумент был уничтожен по прямому приказу М. Саакашвили.