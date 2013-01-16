Женя Тимошенко снова готовится к свадьбе

Дочь опального премьера Украины Юлии Тимошенко Евгения и американский бизнесмен с одесскими корнями Артур Чечёткин готовятся сыграть свадьбу.

Впервые 32-летняя Евгения вышла на публику со своим нынешним возлюбленным на благотворительном аукционе, где Чечёткин купил два детских лота за 6 тысяч гривен (25 тыс. руб.). Свой роман пара скрывала больше года. Артур – одессит, который 15 лет назад с семьёй эмигрировал в Америку. В Одессу часто наведывался и именно там, по данным СМИ, познакомился с Тимошенко-младшей. По информации ТСН, 2013 год эти двое встретили на горнолыжном курорте Буковель и уже готовятся к свадьбе. Евгения Тимошенко родилась 20 февраля 1980 года в Днепропетровске. 1 октября 2005 года вышла замуж за британского рок-музыканта Шона Карра. В ноябре 2011 года сменила фамилию Карр на Тимошенко в поддержку матери. В декабре того же года официально развелась с Шоном. Евгения Александровна является акционером компании Единые энергосистемы Украины, владеет рестораном, кафе и SPA-салоном в Киеве.