В Цирке на Цветном бульваре выступал слепой тигр

О том, что Байкал стал плохо видеть, дрессировщик, народный артист России Михаил Багдасаров догадывался уже давно. Когда семь лет назад маленький Байкал вместе со своими братьями попал к дрессировщику, Багдасаров заметил, что правый глаз тигренка иногда светится странным зеленым цветом. До пяти лет загадочный блеск в глазу вроде бы никак не отражался на работе. Однако в какой­-то момент Багдасаров заметил, что тигр необычным образом примеривается перед прыжком с тумбы на тумбу – чуть поворачивает голову и косится на опору слева. Визуальные осмотры врачей подтвердили его опасение – тигр плохо видит правым глазом.

«Складывалась опасная ситуация, – говорит Михаил Багдасаров. – Байкал делает трюк – прыжок с тумбы на тумбу через голову дрессировщицы (дочери Карины). Из­-за проблем со зрением он запросто мог бы промахнуться, не рассчитать длину прыжка и задеть ей голову». О том, что надо делать операцию, окончательно стало ясно два года назад во время гастролей в Самаре. Один из очередных специалистов, которого Багдасаров пригласил осмотреть тигра, дал заключение, что зрение у Байкала составляет всего 30 процентов. «Я очень благодарен всему руководству Цирка Никулина, потому что без их поддержки ничего бы не получилось», – говорит Багдасаров. Полгода ушло на то, чтобы подготовиться к операции. Нужно было достать необходимый хрусталик, смастерить место из пенопласта, чтобы тигр мог удобно лежать на столе, договориться с врачами. Провести операцию согласились известные офтальмологи Сергей Сергушев и Дмитрий Гончаров, а анестезиолога Валерия Соболева, заслуженного ветеринарного врача России, пригласили из города Кирова. Операция началась днем в здании самого цирка, где есть специальное помещение для таких процедур. Кстати, несколько лет назад подобную операцию те же врачи проводили медведю из номера дрессировщиков Ольги и Виктора Кудрявцевых. «Медвежья» операция прошла тогда достаточно легко, а вот «тигриная» не обошлась без сложностей. Медицинские инструменты, предназначенные для людей, решительно не подходили к тигриному глазу. Оказалось очень трудным вынуть старый хрусталик. В течение полутора часов Сергей Сергушев и Дмитрий Гончаров, сменяя друг друга, пытались решить эту сложную задачу. Валерию Соболеву все время приходилось добавлять наркоз, у Байкала начались перебои с сердцем. Слава богу, в результате все завершилось удачно. Сейчас пришел черед амбулаторного лечения. Два раза в день врачи приходят, чтобы сделать уколы, а хозяева Байкала следят за тем, чтобы он не повредил прооперированный глаз – он же болит и чешется! «Если все пойдет хорошо, месяца полтора тигру понадобится на реабилитацию, – говорит Михаил Багдасаров, – и уже потом мы начнем потихоньку выводить его на манеж». Кстати, с середины февраля аттракцион «Тигрышоу» опять будет выступать в новой программе Цирка Никулина. Мы надеемся, вместе с поправившимся Байкалом и выздоровевшим дрессировщиком Артуром Багдасаровым, который, напомним, этим летом серьезно пострадал во время выступления.