Ипотека надела погоны

Жилищную проблему военных правительство планирует решить с помощью новых ипотечных программ. Об этом рассказал «Аргументам неделi» начальник Федерального управления накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» генерал-майор Александр Рыльский. Уже в 2007 году около 300 военнослужащих из разных силовых ведомств России смогут в рамках этого эксперимента получить ипотечные кредиты. География же его охватит свыше 50 регионов России.

Стандартный кредит предполагает равные ежемесячные платежи в течение срока кредитования для военнослужащего. Это около 20 лет. Сумма средств с учетом первоначального взноса для приобретения жилья по такому кредиту будет составлять порядка 850 тыс. рублей.

А вот специальный кредит предполагает, что размер платы ежемесячно будет возрастать с учетом роста размера накопительных взносов, которые будут выделяться военнослужащему. Сумма составит примерно 1 млн. 400 тыс. рублей.

Сейчас открыто около 35 тыс. именных накопительных счетов военнослужащих всех силовых ведомств (доля МО здесь составляет около 24,5 тыс. счетов), на которых учтено 1 млрд. 177 млн. рублей, переданных в доверительное управление отобранным на конкурсной основе 10 управляющим компаниям.