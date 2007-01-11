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Гошу Куценко поразил неизвестный вирус

№ 1(35) от 11.01.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Гошу Куценко поразил неизвестный вирус
Фото Г. УСОЕВА

На экраны страны выходит фантастический экшн с элементами триллера или фантастический триллер с элементами экшна под названием «Параграф 78». Сценарий написан по рассказу Ивана Охлобыстина, режиссер фильма – Михаил Хлебородов. Герои картины – команда из 7 человек, это бывший отряд специального назначения. В главных ролях заняты известные (и модные) молодые актеры – Гоша Куценко, Владимир Вдовиченков, Григорий Сиятвинда, Анатолий Белый и др.
 
Москва в недалеком будущем. В центре столицы функционируют шопы, самым востребованным предметом контрабанды которых являются реликтовые животные. Имен некогда могущественных политиков никто не помнит. Вероятность войны практически исключена. Но сверхдержавы ведут свою игру: у них есть сверхсекретные базы, где ждет своего часа оружие массового уничтожения (ОМУ).
 
Бывший командир отряда Гудвин (Гоша Куценко) собирает отряд. Что-то серьезное случилось на одной из спецбаз, где ученые разработали новый боевой вирус. Команде нужно проникнуть на базу, отключить передатчик, снять с боевого дежурства ракеты, несущие биологический заряд, и нейтрализовать запрограммированные цели. Спецназовцы, прибыв на базу, обнаруживают, что вирус мутировал и антидот уже не действует.
 
Всем спецназовцам суждено погибнуть. Но перед смертью они превратятся в обезумевших мутантов. И бойцам приходит в голову мысль – надо уйти из жизни достойно: в оставшееся время будем охотиться друг на друга по жребию на выбывание.
 
Операция должна начаться немедленно, так как вирус может окончательно поразить друзей через 5 часов. И охота начинается.
 
Фильм «Параграф 78» зритель может увидеть в феврале 2007 г.

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