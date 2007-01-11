Тыва выйдет из состава России

Наибольший подъем сепаратистских настроений Тыва переживала в начале 1990-х годов. Тогда главой республики был избран председатель Народного фронта Тывы, добивавшегося «самостоятельности республики», Каадыр­оол Бичелдей. Это вдохновило еще более радикальные силы, объединившиеся в Народный фронт «Свободная Тыва» (НФСТ): эти уже призывали «признать незаконным включение Тывы в состав СССР в 1944 году». В октябре 1993 г. НФСТ добился внесения в республиканскую Конституцию положения о праве Тывы на выход из РФ. В 1993 году здесь же возникла Народная партия Суверенной Тывы (НПСТ), которая уже в декаб­ре того года набрала на выборах в Верховный Хурал 46,0%. Первым председателем НПСТ был Калиноол Кужугет (дядя С. Шойгу). Депутатом Госдумы от Тывы в 1993 года также стала кандидат НПСТ Кара­-Кыс Аракчаа.

В последние годы К. Бичелдей был депутатом Верховного Хурала, а выборы-2006 он проиграл в качестве кандидата, поддержанного Партией жизни. К. Кужугет являлся министром Тывы по природным ресурсам, а г­-жа Аракчаа занималась научной работой при поддержке С. Шойгу.

В настоящее время прямых призывов к выходу из состава России нет – все­таки республика дотационная. Однако уже сейчас сторонники Партии жизни на страницах газеты «Риск» обвиняют власти Тывы в том, что те вынашивают планы ликвидации независимости республики и присоединения ее к Красноярскому краю. А от таких обвинений до сепаратизма – один шаг. Не исключено также, что если «жизненцы» победят в нынешнем противостоянии, то сепаратистскую карту захотят разыграть и единороссы.