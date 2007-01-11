Нефть обвалила рынок

После долгих праздников российский рынок акций с ходу вошел «в штопор». Во вторник, в первый рабочий день, индекс РТС рухнул на 6,4% до 1798,6 пункта. Продажи шли по всем акциям крупных российских компаний: «Лукойл» потерял 9%, «Сургутнефтегаз» – 8,5%, Сбербанк – 8,4%, РАО «ЕЭС» – 7,3%, «Газпром» – 5%. Самое сильное снижение котировок было в акциях нефтегазовых компаний, отмечает аналитик ИК «Регион» Виталий Лакеев.

Карты инвесторам спутала аномально теплая погода в Северном полушарии, и в частности в США. В связи с потеплением мировые цены на нефть стали стремительно снижаться – с начала года «черное золото» подешевело почти на 10%. Вслед за ним пошли вниз котировки большинства российских компаний, отмечают аналитики Альфабанка.

Негативных новостей за выходные накопилось много и «перемолоть» их быстро не получится, считают аналитики ИК «Атон Лайн». Чтобы приспособиться к новым реалиям негативного информационного фона, рынку потребуется несколько дней. Год Свиньи по отношению к инвесторам начинается посвински, но оснований для апокалипсических прогнозов нет, уверены в «Атон Лайне».