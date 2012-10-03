Человечеству грозит старческое слабоумие

Эксперты ООН подготовили шокирующий доклад. По прогнозу специалистов, уже к 2050 г. на Земле будет проживать больше пенсионеров, чем детей.

Основная «вина» за ситуацию приходится на прогресс в медицине и рост благосостояния населения – в первую очередь Китая и Индии. Однако в мире ещё много бедных государств, где старики подвергаются серьёзной дискриминации. Тем не менее и там постепенно усиливаются меры по защите прав пожилых людей. В ближайшие десятилетия это приведёт к тому, что количество столетних жителей планеты вырастет с 316 тыс. до более 3 миллионов.

Но старение населения порождает большие проблемы. Одна из них – борьба со старческим слабоумием. Общее число людей, страдающих этим недугом, будет удваиваться каждые 20 лет. Однако сейчас только в восьми странах осознают эту мрачную перспективу и разрабатывают программы по борьбе со старческим слабоумием.