//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Говорят, что...

Человечеству грозит старческое слабоумие

№ 38(330) от 04.10.2012 [ «Аргументы Недели » ]

Человечеству грозит старческое слабоумие
gettyimages.com

Эксперты ООН подготовили шокирующий доклад. По прогнозу специалистов, уже к 2050 г. на Земле будет проживать больше пенсионеров, чем детей.

Основная «вина» за ситуацию приходится на прогресс в медицине и рост благосостояния населения – в первую очередь Китая и Индии. Однако в мире ещё много бедных государств, где старики подвергаются серьёзной дискриминации. Тем не менее и там постепенно усиливаются меры по защите прав пожилых людей. В ближайшие десятилетия это приведёт к тому, что количество столетних жителей планеты вырастет с 316 тыс. до более 3 миллионов.

Но старение населения порождает большие проблемы. Одна из них – борьба со старческим слабоумием. Общее число людей, страдающих этим недугом, будет удваиваться каждые 20 лет. Однако сейчас только в восьми странах осознают эту мрачную перспективу и разрабатывают программы по борьбе со старческим слабоумием.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//Политика

"Как чемодан без ручки - бросить жалко, а нести не хочется", - Пушков о финансовой помощи Украине

"Как чемодан без ручки - бросить жалко, а нести не хочется", - Пушков о финансовой помощи Украине

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отреагировал на призыв президента Соединённых Штатов Дональда Трампа к Евросоюзу выделять больше денег на безопасность украинских граждан.

//В мире

В «Айдаре» заявили о захвате части Горловки и отказались выполнять приказы Киева

В «Айдаре» заявили о захвате части Горловки и отказались выполнять приказы Киева

Бойцы украинского националистического батальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация) заявили, что захватили часть Горловки, расположенной на территории самопровозглашенной ДНР.

//Общество

Замглавы Минфина анонсировала масштабное сокращение госслужащих

Замглавы Минфина анонсировала масштабное сокращение госслужащих

Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко сообщила, что с 2020 года в России начнется проведение реформы в сфере госуправления. По ее словам, грядет масштабное сокращение госслужащих.

//Общество

"Когда закончились аргументы"

"Когда закончились аргументы"

Вечером 18 сентября на севере Москвы было совершено покушение на известного столичного юриста и предпринимателя Александра Царапкина. Он хорошо знаком нашей редакции по своим правовым статьям и заметкам в различных СМИ.

//Общество

Предсказан возможный военный ответ России в случае удара НАТО по Калининграду

Предсказан возможный военный ответ России в случае удара НАТО по Калининграду

Спрогнозирован вероятный ответ России в случае удара сил Североатлантического альянса по Калининграду. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Минздрав: в России хотят начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Минздрав: в России хотят начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что готовится проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом.

//Интервью

Люк Бессон: У русских людей большое сердце и щедрая душа

Люк Бессон: У русских людей большое сердце и щедрая душа

Брать интервью у культового режиссера Люка Бессона одновременно сложно и легко. Но интересно. В месье Бессона есть очень четкое мнение и представление о жизни, о фильмах, о людях. А это всегда захватывает любого журналиста. Возможно, что беседа с режиссером и не состоялась бы, но на «помощь» пришли французские коллеги. За что им огромное спасибо!

//Шоу-бизнес

СМИ: пациентка медцентра утверждает, что лечение Заворотнюк прекращено

СМИ: пациентка медцентра утверждает, что лечение Заворотнюк прекращено

В СМИ появилась информация от женщины, которая представилась пациенткой клиники, где якобы находится известная актриса Анастасия Заворотнюк. Источник утверждает, что лечение звезды прекращено.

//В мире

Стало известно, в каких условиях принц Гарри и герцогиня Меган жили в Италии

Стало известно, в каких условиях принц Гарри и герцогиня Меган жили в Италии

Стало известно сумма, в каких условиях 35-летний принц Гарри и 38-летняя герцогиня Меган жили в Италии. В минувший четверг пара прилетела в Рим на свадьбу близкой подруги семьи – дизайнера Миши Нону.

//Новости партнеров

//Непознанное

Пророчество Ванги о гибели человечества после падения астероида выложили в сеть

Пророчество Ванги о гибели человечества после падения астероида выложили в сеть

В сеть выложили предсказание болгарской ясновидящей Ванги о конце света, который должен произойти в 2378 году. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в российской блогосфере.

//Происшествия

В Москве у безработного угнали машину за 7 млн рублей

В Москве у безработного угнали машину за 7 млн рублей

На северо-востоке Москвы у безработного жителя столицы похитили дорогостоящий автомобиль. Согласно последней информации осведомленных источников, иномарка оценивается в 7 миллионов рублей.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Волочкова показала редкий снимок с повзрослевшей дочерью

Волочкова показала редкий снимок с повзрослевшей дочерью

Известная балерина и светская львица Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками совместной фотографией со своей дочерью Ариадной. Девочка сегодня празднует свой 14-й день рождения.

//Общество

В Госдуме оценили решение о сокращении госслужащих с 2020 года

В Госдуме оценили решение о сокращении госслужащих с 2020 года

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев оценил решение о сокращении числа госслужащих в России.

//В мире

Вассерман назвал вероятный сценарий распада «лоскутного недогосударства» Украины

Вассерман назвал вероятный сценарий распада «лоскутного недогосударства» Украины

Украина является «наспех собранным лоскутным недогосударством», которому угрожает распад. Такую точку зрения на страницах интернет-СМИ озвучил Анатолий Вассерман, российский политический консультант.

//Происшествия

Мужчину избили в московской поликлинике на глазах у детей

Мужчину избили в московской поликлинике на глазах у детей

В детской московской поликлинике на Большой Пироговской улице произошёл конфликт между двумя мужчинами. Отмечается, что возле гардероба медицинского учреждения неизвестный накинулся на пострадавшего без предупреждения.

//Происшествия

Туристку из США обокрали в Санкт-Петербурге

Туристку из США обокрали в Санкт-Петербурге

Туристку, приехавшую в Санкт-Петербург из Соединенных Штатов Америки, обокрали в хостеле. Соответствующую информацию в понедельник, 23 сентября, предоставили в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

//Здоровье

Врачи сообщили, что жвачка может сохранить здоровье зубов

Врачи сообщили, что жвачка может сохранить здоровье зубов

Врачи сообщили, что использование жевательной резинки способно сохранить здоровье зубов и поддержать в тонусе жевательные мышцы человека. Эксперты рассказали, как правильно выбирать жвачку.

//Новости партнеров

//Общество

На Урале выпал первый снег

На Урале выпал первый снег

В понедельник, 23 сентября, несколько городов Свердловской области засыпало снегом. Отмечается, что температура воздуха в регионе составляет + 1 градус тепла, но, по данным синоптиков, ощущается, как - 1.

//Происшествия

Две боевые машины разбились при десантировании на учениях "Центр-2019"

Две боевые машины разбились при десантировании на учениях "Центр-2019"

В Минобороны сообщили, что две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76. Уточняется, что причиной инцидента стал отказ парашютных систем.

//Общество

Донцова вспомнила, как ей дали два месяца жизни после выявления рака

Донцова вспомнила, как ей дали два месяца жизни после выявления рака

Известная писательница Дарья Донцова вспомнила, как врачи, диагностировав у нее рак, заявили, что жить ей осталось два месяца. По словам автора детективных романов, у нее тогда случилась истерика.

//В мире

Военные США, Украины и Румынии совершат наблюдательный полет над Россией

Военные США, Украины и Румынии совершат наблюдательный полет над Россией

Военные Соединенных Штатов Америки, Румынии и Украины проведут наблюдательный полет над территорией Российской Федерации. Полет, о котором идет речь, состоится с 23 по 27 сентября текущего года.

//В мире

Латвия: аферистка выдавала себя за юриста Киркорова

Латвия: аферистка выдавала себя за юриста Киркорова

Районный суд в городе Лиепае вынес приговор обвиняемой в мошенничестве Илоне Ващилко, которая выдавала себя за юриста Филиппа Киркорова. Аферистке дали девять месяцев тюрьмы.

//Происшествия

В Ленинградской области горит нефтеперерабатывающий завод

В Ленинградской области горит нефтеперерабатывающий завод

В понедельник, 23 сентября, в Киришском районе Ленинградской области на Шоссе Энтузиастов, дом 1, произошло факельное возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. Известно, что на данной территории находится компания по производству дизельного топлива.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Меган Маркл осудили за платье из тюля на свадьбе известного бизнесмена
2

Александр Сокуров спешно уехал за границу
3

Дмитрий Тарасов признался в любви супруге, косвенно оскорбив Ольгу Бузову
4

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде
5

СМИ: пациентка медцентра утверждает, что лечение Заворотнюк прекращено

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры