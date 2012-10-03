Европа ждёт «новое нашествие Чингисхана»

Похоже, окончательно разгадан секрет военных успехов Чингисхана. Как установила группа западных исследователей, великий монгольский полководец смог завоевать полмира благодаря глобальному потеплению, случившемуся на Земле в XIII веке. В то время в монгольских степях установился влажный и необычно тёплый климат.

Эти данные были получены благодаря изучению годовых колец деревьев. Широкие кольца указывают на благоприятные условия для их роста, а узкие – наоборот. Во времена Чингисхана степи оказались покрыты буйными травами и другой растительностью, которая служила отличным кормом для домашних животных. Табуны низкорослых и выносливых лошадок достигли невероятной численности – монгольское государство находилось на вершине своего могущества. Один воин-кочевник для участия в набеге мог использовать до 10 лошадей и другой дополнительный скот.

По мнению учёных,это не первые климатические изменения в истории планеты, которые привели к расцвету или упадку цивилизаций. Так, сильнейшая засуха в третьем веке нашей эры стала одной из причин краха Римской империи. То же самое произошло и с кочевниками Чингисхана. Как только в Монголии похолодало – империя распалась. Впрочем, эта теория не нова. Ещё несколько десятилетий назад к таким же выводам пришёл российский историк Лев Гумилёв.Но сейчас концепция о влиянии климата на исторические процессы получила окончательное подтверждение.

Это означает, что нынешнее глобальное потепление тоже способно вызвать серьёзные трансформации в мировом балансе сил. Но теперь может возвыситься Китай, который наверняка захочет расширить свои перенаселённые территории. Так что «новое нашествие Чингисхана» не за горами.