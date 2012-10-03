Солнечные «жители» следят за Землёй

В последние месяцы вокруг Солнца творится что-то невероятное. Специалисты по паранормальным явлениям заметили, что Национальное управление по исследованию космического пространства США (НАСА) постоянно удаляет со своего сайта снимки солнечной короны. А когда они появляются вновь, на фото видны следы ретуши. Такая активность вызывает подозрения уфологов – в НАСА скрывают обнаруженные искусственные объекты.

О первых огромных НЛО (размером с нашу планету), замеченных возле Солнца, «АН» писали ещё в 2010 году. С тех пор получено много различных доказательств их существования. Причём вначале наблюдатели за нашим светилом находили необычные объекты только в протуберанцах Солнца. Теперь же они встречаются практически по всей поверхности звезды. Некоторые эксперты пытаются объяснить всё происходящее случайными дефектами съёмки. Но эта версия уже не выглядит очень убедительной – подобных аномалий за последние месяцы найдено слишком много. К тому же они имеют очень разнообразные формы и размеры: шары, диски, линзы, которые то погружаются в солнечную корону, то вылетают на поверхность.

Более того, особые подозрения вызывает тот факт, что специалисты НАСА и не пытаются комментировать происходящее, а просто удаляют с фото найденные неопознанные объекты. Такая скрытность рождает разнообразные гипотезы. Основная версия гласит, что запечатлённые НЛО представляют разумную форму древней «энергетической жизни». Якобы она зародилась ещё до появления Земли, и теперь «разумные плазмоиды», обладающие телепатией и телекинезом, наблюдают за земной белково-углеродной цивилизацией. Возможно, ставят на нас эксперименты.