Террористов будут мочить без помех

Сейчас российские спецслужбы ведут переговоры о закупке новых специальных гранат для подразделений антитеррора на Северном Кавказе.

Новый оригинальный боеприпас, сделанный в форме ручной гранаты, предназначен для блокирования радиовзрывателей, в том числе и самодельных взрывных устройств. Граната, представляет собой самый маленький в мире помехогенератор PortableJammerPack (PJP).Она была разработана недавно одной из израильских компаний.

Несмотря на небольшие габариты, PJP весит не так уж и мало – 1,1 кг. Однако это в несколько раз меньше веса самых лёгких носимых приборов аналогичного назначения. Поэтому его целесообразно будет использовать в пешем патруле. Если боец сомневается в безопасности того или иного объекта, он может просто выдернуть предохранительную чеку и забросить мини-устройство в подозрительное место. Новый помехогенератор надёжно блокирует радиовзрыватели всех типов в радиусе 100 метров.