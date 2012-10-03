Тигрице Золушке купят живого оленя

На прошлой неделе во Владивостоке прошёл День тигра. В ходе его празднования жители города пожертвовали более 15 тыс. рублей для тигрёнка-сироты Золушки. Её история началась ещё в конце февраля 2012 года. Тогда к одному из зимовий охотников в Приморье из тайги вышел голодный амурский тигрёнок. Маленькая 6-месячная хищница находилась в крайней стадии истощения и легко подпускала к себе людей.

Специалисты управления охотнадзора края пытались найти её мать, но все поиски оказались безрезультатными. Однако им удалось найти раненого брата тигрицы, который, несмотря на все принятые меры, умер через несколько дней от истощения. Тигрицу же отправили на лечение в специальный центр, где её назвали Золушкой.

По словам зоологов, сейчас состояние хищницы не вызывает никаких опасений. У неё прекрасный аппетит, и подрастающая полосатая сирота требует всё больше и больше еды. Поэтому для её содержания постоянно нужны немаленькие деньги – все собранные средства будут очень кстати. Скорее всего, на пожертвования будет куплено мясо.

Тем не менее рано или поздно тигрицу надо будет выпускать на волю. Но, для того чтобы выжить в тайге, она должна уметь охотиться – так что, возможно, деньги будут потрачены на покупку живого оленя. По словам специалистов, на нём Золушка сможет потренироваться в охоте. Если всё пройдёт успешно, то уже в начале следующей весны её отпустят в тайгу.