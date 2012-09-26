Броневой пролечится в Киеве ещё неделю

Актёр Леонид Броневой, который был прооперирован после инфаркта, пробудет в Киевском городском центре сердца ещё около недели. Об этом рассказал директор клиники Борис Тодуров.

- Полагаю, ещё с неделю он проведёт в нашей клинике. Мы разрешим ему уехать домой, как только он начнёт уверенно ходить по коридорам больницы, – сказал Тодуров, отвечая на вопрос, когда Броневой будет выписан и сможет вернуться в Москву.

Глава клиники также подчеркнул, что «выздоровление нашего знаменитого пациента идёт даже быстрее, чем мы ожидали», и напомнил, что в субботу Броневого уже отключили от аппарата вентиляции лёгких, и актёр уже самостоятельно садится, ест, разговаривает.

Напомним, 18 сентября, на следующий день после окончания гастролей театра Ленком в Киеве, Броневому стало плохо, и он был доставлен в Киевский городской центр сердца с инфарктом миокарда. Актёр перенёс сложную операцию – ему поставили три стента. К Леониду Сергеевичу из Москвы приехала супруга, которой выделили отдельную палату в больнице, и она круглосуточно может находиться рядом с мужем.