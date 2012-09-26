Африканский король ищет 14-ю жену

В Свазиленде начался традиционный праздник под названием «Танец тростника», в ходе которого тысячи обнажённых девственниц исполнят ритуальный танец для короля. А в конце праздника Мсвати III выберет себе новую жену.

Десятки тысяч юных дев со всей Африки съехались к королевскому дворцу в Свазиленде, который расположен на юге страны. В течение восьми дней они будут бороться за сердце монарха. Сейчас у короля уже есть 13 жён, которых он взял ранее. Девушек выстраивают в каре группами. Каждый отряд может состоять из одноклассниц или жительниц одной из деревень. Девушки приходят с заготовленным с утра тростником, это обязательный ритуал. Мсвати III, пританцовывая, обегает девичьи ряды. К ногам избранницы монарх должен положить стреловидный топор – символ власти. Той, кому повезёт на этот раз, Мсвати III построит отдельный дворец и подарит лимузин. При этом официально королевой избранница станет, только забеременев.

Кстати, в августе 2010 г. одна из жён изменила монарху с министром юстиции Ндумисо Мамбе. Связь стоила чиновнику поста и свободы. Что стало с неверной женой, до сих пор не известно.