В Якутии нашли живого динозавра

Научная экспедиция МГУ обнаружила в озере Лабынкыр несколько подводных объектов – самой большой имеет длину 10 метров. Радары зафиксировали что он двигается. Вполне возможно, что это не что иное, как живое существо. Поэтому оно было названо Несски (по аналогии со знаменитым лох-несским чудовищем Несси).

Карстовое озеро Лабынкыр давно привлекает внимание исследователей. Оно расположено на востоке Якутии, рядом со всемирно известным Оймяконом (один из «Полюсов холода» Земли). Несмотря на это, озеро полностью не замерзает даже зимой.

Как утверждает издание Sibe­rian times, учёные обнаружили таинственный объект на четвёртый день поисков. Эхолоты зарегистрировали его прямо под лодкой исследователей.Причём, по их утверждению, он имел однородную структуру – был очень плотным и не был похож на крупную рыбу. По словам учёных, они были очень удивлены: объект выглядел весьма странно. Тем не менее само существо увидеть не удалось, и специалисты не могут точно идентифицировать находку.

Впрочем, версии есть у местных жителей. По словам проживающих по берегам озера якутов и эвенков, они давно знали о существовании подводного чудища, которого даже назвали «дьяволом озера». Некоторые рыбаки едва не стали его жертвами. Бывало, кто-то сильно толкал из-под воды большие 10-метровые лодки. Никакая рыба на такое не способна. К тому же были слышны громкие и непонятные крики. По мнению специалистов, отмахиваться от таких свидетельств нельзя – если подобная информация циркулирует много лет, то она не может быть полностью необоснованной. В озере явно что-то происходит.