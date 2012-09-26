Госсекретарь США Хиллари Клинтон – «холодная рыба»

В последнее время едва ли не каждый день страны Запада сотрясают сексуальные скандалы. Неугомонные папарацци то сфотографируют голого английского принца Гарри в компании проституток, то французские журналы опубликуют фото топлес жены его старшего брата – Кейт Миддлтон.

И вот новая напасть. Казалось бы, все уже забыли старую историю любовной связи американского президента Билла Клинтона и простой стажёрки Белого дома Моники Левински.Но, как выяснилось на днях, сама Моника ничего не забыла и намерена опубликовать книгу о бурном романе своей молодости. За интимные подробности издатели по­обещали заплатить ей внушительную сумму – 12 млн. долларов.

Чтобы подогреть интерес к будущей книге, М. Левински проанонсировала некоторые пикантные подробности своих отношений с президентом США. По её словам, Билл постоянно жаловался на свою жену – нынешнего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Он утверждал, что давно не имеет с ней никаких интимных отношений, да и вообще его жена настоящая «холодная рыба».А вот сама Моника вызывала у него бурю страсти. Несмотря на это, Б. Клинтон постоянно предлагал неопытной стажёрке устроить «настоящую оргию – пригласить в их компанию ещё одну девушку».

Официальная реакция Госдепа на эту шокирующую информацию пока неизвестна.