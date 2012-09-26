Лоси и медведи разбушевались не на шутку
№ 37(329) от 27.09.2012 [ «Аргументы Недели » ]
На прошлой неделе в Костромской области произошёл жуткий случай. В деревне Сумароково 62-летний пенсионер был убит огромным лосем. Как утверждают очевидцы, лось был частым гостем в этом населённом пункте. Он приходил туда с ближайшей лосефермы полакомиться яблоками.
Поэтому его появлению никто не удивился. Несчастный пенсионер хотел просто отогнать лося от своего автомобиля, но тот внезапно взбесился и проткнул мужчину рогами. В результате пенсионер скончался от большой потери крови. Спустя несколько минут лось тоже был убит сотрудниками ближайшей охотбазы. Как утверждают специалисты, причиной такого агрессивного поведения животного стал брачный период. В такие дни обычно спокойных лосей не пугает никакая опасность. В другое время он вряд ли стал бы кидаться на человека.
А в начале недели в Эвенкийском районе Красноярского края на лагерь геологов напал дикий медведь. Грозное животное вышло из леса и разорвало несколько палаток геологов. Люди, завидев медведя, пытались спастись бегством, но удалось это не всем – косолапый накинулся на одного из геологов и нанёс ему смертельные травмы. Чуть позже медведь был убит охотником геологической партии.
Как утверждают зоологи, в этом случае агрессия животного объясняется его голодом. Лесные пожары уничтожили кормовую базу хищника. Поэтому случаи нападения медведей в Эвенкийском районе не единичны. Ранее другой бурый мишка пытался проникнуть внутрь жилого дома. Однако был застрелен хозяином.
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