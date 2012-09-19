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РПЦ наращивает экспансию в Юго-Восточную Азию

№ 36(328) от 20.09.2012 [ «Аргументы Недели » ]

РПЦ наращивает экспансию в Юго-Восточную Азию
patriarchia.ru
В последнее время Русская православная церковь (РПЦ) обратила серьёзное внимание на Юго-Восточную Азию (ЮВА). 14–18 сентября состоялся визит патриарха Кирилла в Японию. Во время своего посещения этой страны глава Московского патриархата встретился с японским императором Акихито и неожиданно признался, что ещё с 1969 года предпочитает японскую кухню многим другим. В том далёком году он испытал «положительный шок» от суши.
 
 
Кроме этого широко освещавшегося в СМИ визита Кирилла РПЦ активно действует и в других странах ЮВА. Как выяснилось на днях, русские священники добрались и до совсем уж экзотической Камбоджи.
В конце прошлой недели в этой стране были образованы два первых православных прихода Московского патриархата. 13 сентября учредительное собрание православных верующих города Пномпеня приняло решение о создании прихода во имя св. Георгия Победоносца. А на следующий день приход во имя св. Пантелеймона был создан в камбоджийском городе Сиануквилле. Для образования этих приходов в Камбоджу специально из Бангкока прибыл архимандрит Олег. Он является представителем РПЦ в Таиланде. А 15 сентября в Сиануквилле впервые в истории города было совершено крещение двух наших соотечественников, решивших принять православную веру.
 

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