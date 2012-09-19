Дальневосточные тигры считают собак лакомством

По данным последней переписи, популяция амурских тигров, обитающих на Дальнем Востоке России, достигает 450 особей. Как выяснилось, некоторые их них достаточно часто нападают на домашних собак. Конечно, происходит это из-за беспечности местных жителей, которые отпускают своих питомцев гулять без поводка. Тигры же воспринимают собак как обычную добычу.

В конце прошлого года половозрелый самец тигра возрастом 1,5 года утащил двух собак в посёлке Преображение Лазовского района Приморья. Жители обратились за помощью к специалистам местного заповедника. Для того чтобы отпугнуть зверя, они применили сигнальные ракеты. Это помогло – тигр отошёл от посёлка в глубь тайги на десятки километров.

И вот новый случай. Недавно к посёлку Солонцовый Хабаровского края вышла молодая тигрица. Она тоже с успехом поохотилась на местных собак. Несмотря на то что 2–3-летняя хищница почти не имела охотничьего опыта, собаки стали для неё лёгкой добычей. Поэтому в сентябре её пришлось отловить и переселить в отдалённый участок тайги.

По словам специалистов, там у тигрицы не будет проблем с едой: в лесу обитают много копытных, на которых она уже успешно охотится. Перед переселением на молодую хищницу надели радиоошейник – теперь учёные имеют возможность наблюдать за её перемещениями.