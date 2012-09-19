Гиперболоид инженера Фишера

В США продолжаются работы над необычным видом лазерного оружия, использующим лазерно-индуцированный плазменный канал (LIPC).

Суть заключается в использовании лазерного луча, который «срывает» электроны с молекул воздуха и создаёт плазменный токопроводящий шнур, уничтожающий технику и живую силу.

Недавно создатель LIPC Джордж Фишер поделился скупыми подробностями этого секретного проекта: «Мы способны создать очень короткий лазерный импульс, обладающий огромной энергией. В 2–3-триллионные доли секунды можно уместить энергию, превышающую потребности целого города». Пентагон хочет с помощью устройства направлять в цель до 50 млрд. ватт оптической/электрической мощности. Это намного больше, чем любой существующий боевой лазер мощностью около 100–1000 кВт. Могучий импульс будет способен мгновенно убить любое живое существо. Его воздействие на бронетехнику и укрепления ещё предстоит изучить – здесь всё зависит от мощности и продолжительности импульса.