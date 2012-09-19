Талибы едва не убили принца Гарри

Похоже, британские силы безопасности не придали значения появившейся недавно информации о намерении талибов убить вернувшегося в Афганистан английского принца Гарри. Однако, как оказалось, эти планы едва не были претворены в жизнь.

В прошлую пятницу 15 боевиков «Талибана» атаковали базу НАТО «Кэпм-бэстион» на юге Афганистана. Именно туда прибыл для продолжения службы британский принц Гарри. Любопытно, что на этот серьёзно охраняемый объект талибыпроникли, просто переодевшись в американскую форму. Ответа на вопрос – куда же смотрела охрана и была ли она вообще – нет до сих пор.

Подобное «коварство» позволило террористам нанести серьёзный ущерб американцам и англичанам. Уже официально признано, что силы НАТО потеряли шесть британских реактивных истребителей Harrier,а ещё два таких самолёта были повреждены. Более того, талибы смогли уничтожить несколько находящихся в ангарах вертолётов Apache и Chinook, а также вывели из строя шесть заправочных комплексов. Подобный успех мелкой группы выглядит очень удивительно – на базе обычно находятся до 30 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов из разных стран.

Но и это ещё не всё. Несмотря на официальное заявление МО Великобритании о том, что при нападении на базу Гарри ничего не угрожало, по некоторым сведениям, во время атаки был тяжело ранен один из его охранников. Если эта информация верна, то дело явно не обошлось без предательства или подкупа охраны базы. Иначе подобный разгром сил НАТО объяснить очень трудно. Ликвидацию 14 из 15 террористов вряд ли можно отнести к успеху – многие из талибов были смертниками.