«Горячая рука» политической целесообразности

Вслед за Г. Гудковым из «Справедливой России» Госдуму покинет «невидный» единоросс А. Кнышов. (Компромат на него нашёл парламентарий Д. Гудков, сын бывшего депутата.) Видных представителей ЕР пока, очевидно, решили не трогать, принеся в «жертву» политически нейтрального законодателя…

Гудков-младший, в частности, указал на то, что г-н Кнышов входит в профильный комитет по строительству и земельным отношениям, затрагивающий интересы его «незаконного бизнеса». Сам Кнышов при этом утверждает, что вошёл в состав комитета, потому что прекрасно разбирается в дорожном строительстве. А компания, в органы правления которой он входит, является убыточной и потому бизнесом не является. Однако соображения политической целесообразности, похоже, предопределят судьбу попавшего под её «горячую руку» депутата.

Тем временем саму Госдуму в скором времени ждёт структурная реорганизация. Депутатский корпус прирастёт ещё одним комитетом – по СМИ. «Необходимые документы по его формированию» уже дал поручение подготовить председатель Думы С. Нарышкин.

Он заявил, что необходимость создания такого комитета назрела, потому как в обществе сегодня уделяется большое внимание средствам массовой информации, внедряются новые технологии, создаётся общественное телевидение, а также принимается ряд законов в этой сфере. Нарышкин сообщил, что на создание такого комитета понадобится несколько недель, но появится он уже в осеннюю сессию.