На Балканах обнаружены скелеты беззубых вампиров

Во время раскопок, проводимых на территории монастыря, расположенного в болгарском городе Созополь, археологи нашли два необычных захоронения.

Находка демонстрирует, как в Средние века на Балканах боролись с вампирами. Грудная клетка скелетов была пробита кусками железа. Пруты лежали рядом с останками. Усопших, кроме того, лишили зубов. «Это языческое поверье было распространено в Болгарии в XII–XIV веках, – говорит директор Национального исторического музея Божидар Димитров. – Нам известно уже более сотни подобных захоронений». Как правило, останки предполагаемых вампиров принадлежат представителям аристократии. Суеверные люди опасались, что мертвецы станут бродить по ночам и пить кровь живых. Сердца ненадёжных усопших протыкали деревянным колом или железным прутом в день похорон, а гроб заколачивали гвоздями.