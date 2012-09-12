На Балканах обнаружены скелеты беззубых вампиров
№ 35(327) от 13.09.2012 [ «Аргументы Недели » ]
Во время раскопок, проводимых на территории монастыря, расположенного в болгарском городе Созополь, археологи нашли два необычных захоронения.
Находка демонстрирует, как в Средние века на Балканах боролись с вампирами. Грудная клетка скелетов была пробита кусками железа. Пруты лежали рядом с останками. Усопших, кроме того, лишили зубов. «Это языческое поверье было распространено в Болгарии в XII–XIV веках, – говорит директор Национального исторического музея Божидар Димитров. – Нам известно уже более сотни подобных захоронений». Как правило, останки предполагаемых вампиров принадлежат представителям аристократии. Суеверные люди опасались, что мертвецы станут бродить по ночам и пить кровь живых. Сердца ненадёжных усопших протыкали деревянным колом или железным прутом в день похорон, а гроб заколачивали гвоздями.
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